Google Україна оголосила про запуск українськомовної версії безкоштовної інтерактивної гри AI Quests, яка навчає дітей віком 11–14 років працювати зі штучним інтелектом і розуміти принципи його функціонування.

Проєкт реалізували за підтримки Міністерства освіти і науки, Міністерства цифрової трансформації та національної платформи «Дія.Освіта». Гру розробили команди Google Research спільно зі Stanford Accelerator for Learning, повідомили в компанії 16 листопада.

AI Quests побудована у форматі інтерактивних пригод, під час яких школярі не просто отримують теоретичні знання, а самостійно експериментують із моделями штучного інтелекту. У вигаданому світі разом із персонажем професоркою Скай вони виконують завдання, засновані на реальних наукових дослідженнях.

Учасники збирають та аналізують дані, навчають моделі ШІ, перевіряють їхні прогнози й виправляють помилки. Так діти можуть побачити, як якість вихідної інформації та рішення людини впливають на точність роботи штучного інтелекту.

Розробники прагнуть не лише познайомити підлітків із новими технологіями, а й навчити їх критично оцінювати можливості та обмеження ШІ. Зокрема, гра показує, як ці інструменти можуть допомагати у прогнозуванні природних катастроф і медичній діагностиці.

Наразі українською доступні два квести.

Перший — «Топкий Ринок» — присвячений прогнозуванню повеней. Школярі аналізують інформацію про опади та рівень води в річках, обирають параметри для навчання моделі й перевіряють, наскільки точно вона може передбачити стихійне лихо. На цьому прикладі учасники знайомляться з тим, як ШІ допомагає завчасно попереджати громади про небезпеку.

Другий квест — «Присмеркові Дюни» — знайомить із використанням штучного інтелекту для виявлення захворювань очей. Завдання натхненне дослідженнями Google Research щодо діагностики діабетичної ретинопатії — захворювання, яке може призвести до втрати зору. Учасники створюють власну модель для розпізнавання ознак хвороби та досліджують, як різноманітність навчальних даних впливає на точність діагностики.

Третій квест — «Крижані Вершини» — мають невдовзі додати до української версії гри. Він буде присвячений дослідженню людського мозку та нейронних зв’язків за допомогою штучного інтелекту.

Пройти гру можна безкоштовно на сайті AI Quests.