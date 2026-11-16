У понеділок, 16 листопада, у більшості областей України опадів не прогнозують. Переважатиме мінлива хмарність, а температура повітря вдень місцями підніметься до +11 градусів. Водночас на заході можливі невеликі дощі, а в окремих регіонах очікуються сильні пориви вітру, повідомляють синоптики.

У центральних областях буде сухо. Вдень повітря прогріється до +5…+11 градусів. На Вінниччині можливі пориви вітру до 15–20 м/с.

На півночі, зокрема Київщині, Житомирщині, Чернігівщині та Сумщині, опадів не очікується. Температура вдень становитиме +4…+7 градусів.

На заході країни місцями пройдуть невеликі дощі, переважно у другій половині дня. Опади можливі на Львівщині, Волині, Тернопільщині та Прикарпатті. На Закарпатті не виключені тумани. Вдень стовпчики термометрів покажуть +3…+11 градусів.

У східних областях буде сухо, з мінливою хмарністю. Вдень температура становитиме +2…+7 градусів.

На півдні істотних опадів не прогнозують. Тут буде найтепліше: вдень повітря прогріється до +7…+11 градусів.

У Києві очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер південний, близько 7 м/с. Удень температура повітря підніметься до +6 градусів.

Як повідомляло раніше ForUa, листопад в Україні попередньо очікується теплішим за кліматичну норму.