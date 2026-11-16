В оточенні президента Франції Еммануеля Макрона розкритикували посередництво США у переговорах щодо завершення війни в Україні. Там вважають, що Вашингтон не лише припинив підтримувати Київ, а й тисне на нього, змушуючи погоджуватися на неприйнятні умови, повідомляє France Inter.

Співрозмовники радіостанції в Єлисейському палаці заявили, що США лише називають себе посередниками, але фактично діють на користь сильнішої сторони конфлікту. «Вони роблять річ, яка водночас дуже проста і дуже вульгарна: максимізують шанси сильної сторони і мінімізують шанси слабкої, підштовхуючи слабшого прийняти неприйнятні умови», — заявили в оточенні французького президента.

За словами співрозмовників, американська політика щодо України не обмежується припиненням підтримки. Вони стверджують, що Вашингтон фактично намагається послабити позиції Києва.

Французький президент наполягає, що Україна повинна зберегти здатність захищатися від російської агресії та завдавати ударів по військових об'єктах противника. Для цього Макрон виступає за передачу Києву засобів боротьби з безпілотниками, ракет-перехоплювачів та озброєння, здатного уражати цілі вглиб російської території.

Ці питання планують обговорити 19 листопада на саміті Коаліції охочих у Берліні. Очікується, що в заході візьмуть участь понад 20 глав держав і урядів.

Водночас в оточенні Макрона розкритикували французьких політиків, які виступають за скорочення допомоги Україні. Зокрема, йдеться про партію «Нескорена Франція» та кандидатуру від «Національного об'єднання» Марін Ле Пен. За словами співрозмовників видання, політики, які закликають зменшити підтримку Києва, діють усупереч інтересам самої Франції.

Як повідомляло раніше ForUa, в ЄС шукають представника для переговорів з Путіним.