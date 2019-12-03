Президент Украины Владимир Зеленский назначил Юрия Погуляйко главой Волынской областной государственной администрации, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

Соответствующий указ Зеленский подписал 2 декабря.

3 декабря по поручению президента первый заместитель руководителя Офиса президента Сергей Трофимов представил обществу области нового председателя ОГА.

Трофимов вручил новому главе Волынской ОГА служебное удостоверение и обратил внимание на приоритетные направления работы руководителя области, а именно: решение экологических проблем, борьба с незаконной вырубкой лесов и добычей янтаря, налаживания трансграничного сотрудничества и завершенин процесса децентрализации.

Со своей стороны Погуляйко выразил руководству государства благодарность за доверие и отметил, что готов работать ради развития Волынской области.

Новый председатель облгосадминистрации заверил волынской общину, что все его действия будут направлены на пользу государству и народу Украины.

Юрий Погуляйко родился в 1978 году. Окончил Луганский государственный аграрный университет (специальность - менеджер организаций и предприятий), Межрегиональную академию управления персоналом (юрист), Академию управления Министерства внутренних дел (юрист). Работал на должностях рядового и начальствующего состава в органах внутренних дел МВД Украины, затем - в Национальной полиции Украины. В августе 2019 был назначен первым заместителем председателя Луганской областной государственной администрации.