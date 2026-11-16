У понеділок вранці окупаційна влада Криму заявила про удар по Кримському мосту.

"Ворог завдав удару по Кримському мосту. У зв'язку з цим рух транспорту буде обмежено приблизно до середини дня", - сказав гауляйтер Криму Сергій Аксьонов.

За його словами, для ліквідації наслідків задіяно всі необхідні служби, у Керчі розгорнуть оперативний штаб.

Аксьонов заявляє, що тримає ситуацію під особистим контролем.

"Кримський вітер" з посиланням на підписників повідомляє, що о 5.38 було завдано удару по одній з арок судноплавного прольоту мосту. Наразі фахівці перевіряють її стан.

Фото: скріншот.