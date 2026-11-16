Українські прикордонники не пропустили до країни 73-річну громадянку Німеччини Урсулу Ваґнер, матір загиблої на фронті бойової медикині Савіти Ваґнер. Жінка їхала до Києва, щоб відвідати могилу доньки, однак на кордоні їй повідомили про трирічну заборону на в’їзд.

Про це Урсула Ваґнер розповіла Deutsche Welle.

За словами німкені, інцидент стався 14 листопада. Після проходження паспортного контролю її попросили забрати валізу, а потім у супроводі прикордонника доправили назад до кордону з Польщею.

Ваґнер назвала цю ситуацію надзвичайно болісною. Вона зізналася, що відмова приїхати на могилу доньки стала для неї відчуттям повторної втрати Савіти. Водночас жінка припустила, що заборона могла з’явитися через помилку в системі, оскільки прикордонники не змогли пояснити її причину. За її словами, вони поводилися з нею дружньо.

У документі про відмову у перетині кордону йдеться, що Урсулі Ваґнер заборонено в’їзд в Україну на три роки. Підставою названо доручення Державної міграційної служби України. Водночас, як зазначає Deutsche Welle, у документі не вказано, чому саме щодо німкені ухвалили таке рішення.

Савіта Ваґнер, відома під позивним Snake, приїхала в Україну з Німеччини у 2022 році та стала парамедикинею батальйону «Карпатська Січ». Вона залишила мирне життя разом із чоловіком, щоб долучитися до допомоги українським військовим на фронті. Її мати Урсула, за наявною інформацією, не знала, що донька перебуває на передовій, і дізналася про це лише після звістки про її загибель.

30 січня 2024 року Савіта записала у щоденнику, як уламок пройшов крізь її одяг і бронежилет, не завдавши серйозних поранень. «Я найщасливіша людина на землі!» — написала вона. Це була остання нотатка медикині. Наступного дня, 31 січня, Савіта загинула в селі Макіївка Луганської області, рятуючи колумбійських добровольців.

У 2026 році харківське Видавництво Олександра Савчука посмертно опублікувало щоденники Савіти. До друку їх підготував чоловік загиблої Карл.