У листопаді Росія може застосувати проти України близько 6,5 тисячі реактивних безпілотників типу «Шахед». Це приблизно у 12 разів більше, ніж у серпні, коли зафіксували близько 530 таких апаратів. Про це заявив прем’єр-міністр Сергій Корецький в інтерв’ю Радіо Свобода, записаному 16 листопада у Брюсселі.

За словами прем’єра, загроза для української енергетики цієї зими значно масштабніша, ніж під час попереднього опалювального сезону. Крім реактивних безпілотників, Росія продовжує використовувати керовані авіабомби, ракети та FPV-дрони, зокрема оснащені оптоволоконним управлінням. Останні, за оцінкою Корецького, застосовують десятками тисяч.

Відповідаючи на запитання про ризик гуманітарної катастрофи у великих містах через перебої з електроенергією та опаленням, очільник уряду заявив, що влада має готуватися до найгірших сценаріїв, а не лише реагувати на вже завдані удари.

Стратегію Кабміну він описав як поєднання двох напрямів: посилення захисту об’єктів, які можна прикрити, та оперативного відновлення інфраструктури, яку неможливо повністю убезпечити від російських атак. Зокрема, це стосується ліній електропередач, протяжність яких становить тисячі кілометрів.

«Не готуватися до цих сценаріїв, не вчиняти дії, не робити на три кроки вперед продумані плани — так, це неприпустимо», — наголосив прем’єр.

Корецький окремо згадав підготовку Києва до зими. За його словами, столиця має планувати дії на кілька кроків наперед, враховуючи можливість різних сценаріїв розвитку подій. На уточнення журналіста, чи адресована ця критика зокрема меру Києва Віталію Кличку, прем’єр відповів, що говорить про всіх, але міського голову столиці також має на увазі.

Він закликав бути готовими не лише організаційно, а й технічно та матеріально: мати необхідні запаси, обладнання і запасні частини для швидкого реагування на пошкодження.

Водночас Корецький наголосив, що відповідальність за відключення електроенергії в Україні передусім несе Росія, яка атакує енергетичну інфраструктуру. За його словами, завдання влади — передбачити можливі наслідки ударів і максимально зменшити їхній вплив на населення.

Заяви прем’єра пролунали на тлі публічної дискусії між центральною владою та керівництвом Києва щодо готовності столиці до опалювального сезону.

Президент Володимир Зеленський раніше критикував темпи виконання Києвом плану стійкості. За його словами, станом на середину жовтня столиця поступалася за цим показником іншим регіонам, зокрема прикордонним і прифронтовим областям.

Віталій Кличко назвав такі звинувачення маніпуляціями. Він наголошував, що Київ готувався до зими в умовах російських обстрілів, а також заявляв про блокування коштів і політичну кампанію проти міської влади. Мер також звертав увагу, що українська енергосистема є об’єднаною, тому масштабні пошкодження об’єктів в інших регіонах впливають і на електропостачання столиці.

Окремою проблемою залишаються російські атаки реактивними безпілотниками. Українська протиповітряна оборона поступово підвищує ефективність боротьби з ними, однак збивати такі апарати поки складніше, ніж звичайні ударні дрони, які рухаються повільніше.