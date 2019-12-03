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Верховная Рада Украины приняла закон о либерализации в сфере производства спирта и отмене государственной монополии на спиртовую на отрасль.

За принятие соответствующего законопроекта во втором чтении и в целом проголосовали 284 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов, передает УНИАН.

Как сообщил с трибуны глава Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха, все правки ко второму чтению были учтены. «Мы внесли несколько чрезвычайно важных уточнений, которые обеспечивают прозрачное производство спирта - это поправка о круглосуточном видеонаблюдении. Также учтена поправка о защите внутренних производителей, то есть об ограничении импорта», - сказал он.

Согласно пояснительной записке, данный документ с 1 января 2020 года отменяет государственную монополию на производство спирта с целью вывести рынок спирта из тени. В частности, будет предоставлена возможность субъектам хозяйствования любой формы собственности производить и продавать спирт, в том числе на экспорт, при наличии соответствующей лицензии.

Обязательное условие для получения лицензии - установка круглосуточного наблюдения за местом производства.

В то же время, закон вводит ограничения на импорт спирта до 1 января 2024 года - импортировать смогут только уполномоченные Кабинетом министров государственные предприятия. Импорт будет осуществляться по лицензии и не может превышать 10% объема производства спирта на предприятии.

Кроме того, согласно закону, производить алкогольные напитки для реализации на территории Украины до 1 января 2024 года можно будет из спирта, который имеет статус украинского товара в соответствии с Таможенным кодексом.

Также, закон до 1 июля 2021 года вводит обязательство по сохранению рабочих мест в размере 70% от штата на предприятиях, которые подлежат приватизации. Закон вступает в силу со следующего дня после опубликования и вводится в действие с 1 июля 2020 года.

Напомним, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о либерализации в сфере производства спирта и отмене государственной монополии на отрасль.
ForUm

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