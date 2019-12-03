Служба безопасности Украины объявила в розыск бывшего начальника противовоздушной обороны Славянской бригады самопровозглашенной «Донецкой народной республики», фигуранта дела о крушении малайзийского «Боинга» Владимира Цемаха.

Согласно информации на сайте МВД, датой исчезновения указано 23 сентября 2019 года.



Цемаха подозревают в участии террористической группировки и совершении террористического акта, повлекшего гибель людей. Он объявлен в розыск как лицо, скрывающееся от следственных органов.

Как сообщал ForUm, 5 сентября Киевский апелляционный суд освободил из-под ареста гражданина Украины, бывшего боевика группировки «ДНР» Владимира Цемаха под личное обязательство.

СБУ вывезла его из «ДНР» в июле 2019.

7 сентября между Украиной и Россией состоялся масштабный обмен удерживаемыми лицами в формате «35 на 35».

В рамках обмена Украина выдала России 35 человек, в том числе Цемаха.

По данным Bellingcat, он может быть причастен к крушению пассажирского Boeing рейса MH17 в Донецкой области и был свидетелем этих событий.