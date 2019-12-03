также в разделеОбщество
Садовый обжаловал миллионный залог 9
Рожкова заявила о преследовании семей чиновников НБУ 26
Россия объявила в розыск экс-нардепа Мосийчука 14
На Киевщине задержали рыбаков, угрожавших поджечь работников Госрыбагенства 17
Драка Ляшко и Геруса: в деле появился еще один подозреваемый 33
Суд разрешил арестовать Жеваго 31
Труба отреагировал на задержание своего соратника 40
НАБУ подтверждает задержание «правой руки» Трубы 95
Объявился владелец затонувшего под Одессой танкера 37
«Правую руку» Трубы подозревают в получении $150 тысяч взятки 43
Киевского патрульного задержали за торговлю наркотиками 23
Украинцев предупредили об ухудшении погоды 32
Военный прокурор предполагает, что Матиосу кто-то «сливает» информацию 77
ГБР повторно вызовет Марусю Звиробий на допрос 24
«Крестный отец» контрабанды вышел из СИЗО 51
2 декабря. Картина дня 28
Нефедов: Более 500 наиболее одиозных сотрудников таможни будут уволены 33
В Карпатах местами намело 50 см снега 15

Служба безопасности Украины объявила в розыск бывшего начальника противовоздушной обороны Славянской бригады самопровозглашенной «Донецкой народной республики», фигуранта дела о крушении малайзийского «Боинга» Владимира Цемаха.

Согласно информации на сайте МВД, датой исчезновения указано 23 сентября 2019 года.

Цемаха подозревают в участии террористической группировки и совершении террористического акта, повлекшего гибель людей. Он объявлен в розыск как лицо, скрывающееся от следственных органов.

Как сообщал ForUm, 5 сентября Киевский апелляционный суд освободил из-под ареста гражданина Украины, бывшего боевика группировки «ДНР» Владимира Цемаха под личное обязательство.

СБУ вывезла его из «ДНР» в июле 2019.

7 сентября между Украиной и Россией состоялся масштабный обмен удерживаемыми лицами в формате «35 на 35».

В рамках обмена Украина выдала России 35 человек, в том числе Цемаха.

По данным Bellingcat, он может быть причастен к крушению пассажирского Boeing рейса MH17 в Донецкой области и был свидетелем этих событий. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима
6746 грн.
32
Теги