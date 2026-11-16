Кремль анонсував окремі переговори Владіміра Путіна та лідера тоталітарного Китаю Сі Цзіньпіна напередодні запланованої тристоронньої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. Серед тем двосторонньої розмови буде війна Росії проти України, а також контакти Москви з Вашингтоном.

Про підготовку переговорів повідомив помічник президента РФ Юрій Ушаков, якого цитують російські медіа.

За його словами, Путін і Сі зустрінуться 18 листопада на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС). Переговори відбудуться у форматі робочого сніданку та стосуватимуться міжнародної політики.

Ушаков зазначив, що російський президент планує поінформувати китайського лідера про останні контакти зі США, зокрема про переговори в Абу-Дабі. Також сторони обговорять ситуацію навколо України та перспективи подальших переговорів із Дональдом Трампом.

Окремо в Кремлі повідомили, що готують текст спільної заяви за підсумками тристоронньої зустрічі Путіна, Трампа і Сі Цзіньпіна.

Раніше Міністерство закордонних справ Китаю підтвердило, що лідери трьох держав мають зустрітися 19 листопада у Шеньчжені. Це буде їхня перша тристороння зустріч.

Водночас у Білому домі раніше заявляли, що основною темою переговорів стане контроль над ядерними озброєннями. Дональд Трамп також згадував можливість обговорення Ірану та Північної Кореї. За офіційними повідомленнями, російсько-українська війна до порядку денного тристоронньої зустрічі не входить.