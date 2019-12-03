Украина настаивает, что переговоры в «нормандском формате», которые состоятся 9 декабря, ни в коем случае не должны привести к уступкам по ряду направлений. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в общении с журналистами Лондоне, сообщает «Европейская правда».

Он пояснил, что это решение не является новым - так называемые красные линии были установлены некоторое время назад.

«Об этих красных линиях президент уже говорил и у нас ничего не поменялось», - добавил министр.

«Для нас красная линия - изменения в Конституцию. Также красные линии - то, что мы не допустим влияния на наши внешнеполитические приоритеты; граница (на неподконтрольной сейчас территории Донбасса. – Ред.) должна быть украинской; нельзя проводить выборы, пока там находятся вооруженные люди и незаконные вооруженные формирования, и так далее», - перечислил он.

Он также отдельно подчеркнул требование Украины относительно установления контроля Украины по украинско-российской границе в оккупированных частях Донецкой и Луганской областей.

«Можно обсуждать различные варианты - например, совместный контроль с ОБСЕ. Но все равно контроль над границей должен быть», - подчеркнул он.

Также министр заявил, что принципиальной позицией Киева является отсутствие прямых переговоров Украины с самопровозглашенной «властью» оккупированных территорий.

«Это также одна из красных линий, о которых уже говорил президент Зеленский», - добавил он.

Напомним, встреча в формате «нормандской четверки» должен состояться 9 декабря в Париже. Во встрече примут участие лидеры четырех стран: Украины, России, Франции и Германии. Это будет первая встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Ключевой вопрос на повестке дня – решение конфликта на Донбассе.

Последний раз такая встреча на уровне глав государств состоялась 19 октября 2016 года в Берлине. Ее участники признали, что прорыва в урегулировании конфликта на Донбассе тогда не удалось достичь.