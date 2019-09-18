В Киеве мост Метро был заблокирован из-за угроз неизвестного взорвать его или стрелять. Мужчина осуществлял выстрелы.

Также в связи с анонимным звонком о минировании красная линия метро работада только от станции «Академгородок» до станции «Крещатик» и от станции «Лесная» до станции «Дарница».







































По данным источников в правоохранительных органах, «минером» оказался 42-летний Алексей Николаевич Белько, уроженец Фороса и военнослужащий ВСУ. Он сержант-контрактник и числится начальником радиостанции полевого узла связи воинской части А3628 в Броварах.

Позже правоохранители его задержали.

По данным СМИ, мужчина требовал «прекратить капитуляцию на Донбассе».

Представитель Украины на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске Леонид Кучма считает, что реализация «формулы Штайнмайера» возможна после полного прекращения огня, вывода оккупационных войск и техники, обеспечения условий для работы Центральной избирательной комиссии и возвращения контроля над оккупированной частью украинской границы на Донбассе. Об этом сообщила пресс-секретарь Кучмы Дарка Олифер.

По ее словам, на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске достигнут значительный прогресс по взаимному одновременному освобождению удерживаемых лиц.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил о том, что он дал согласие на «формулу Штайнмайера» по урегулированию ситуации на оккупированной части Донбасса.

По словам министра, Украина и Россия не имеют разногласий касательно «формулы Штайнмайера».

Президент Владимир Зеленский уполномочил Алексея Резникова представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы.

Украина на переговорах с Российской Федерацией о новом контракте на транзит газа в Европу будет отстаивать позицию о том, что срок договора должен составить 10 лет, а минимальный объем транспортируемого газа – 60 млрд кубометров в год с возможностью увеличить его до 90 млрд кубометров. Об этом на брифинге после заседания правительства сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

Кабинет Министров уволил руководителя Украинского института национальной памяти. Владимира Вятровича.

Сегодня, 18 сентября, Кабинет Министров Украины утвердил анбандлинг для НАК «Нафтогаз Украины», что позволяет завершить выделение независимого оператора газотранспортной системы Украины.

Украинская сторона осуществляет подготовительные мероприятия по отводу сил и средств вдоль всей линии соприкосновения сторон на Донбассе, но в конечном итоге все будет зависеть от зеркальных действий противоположной стороны. Об этом заявил командующий ООС Владимир Кравченко на встрече с координатором систем ООН в Украине Оснат Лубрани.

Министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет планирует за 6-9 месяцев перевести все документы, касающиеся кадровых вопросов в правительстве, в электронный формат.

Верховная Рада приняла в целом законопроект № 1025, согласно которому Высшему антикоррупционному суду будут передавать дела, которые расследовали НАБУ и САП.

Верховная Рада декриминализировала фиктивное предпринимательство, приняв во втором чтении закон «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины и Уголовно-процессуального кодекса Украины относительно уменьшения давления на бизнес» (№1080).

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко объяснил сохранение Арсеном Аваковым должности главы МВД компетентностью, которую он продемонстрировал во время реформирования полиции.

Президент Украины Владимир Зеленский стремится достичь настоящего прогресса в вопросе завершения войны на Донбассе в течение полугода. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Мэр Киева Виталий Кличко будет участвовать в следующих выборах мэра столицы и поведет свою политическую силу в Киевский горсовет.

В Киеве неизвестные избили заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Владимира Слончака, он находится в реанимации.

18 сентября в пгт Акимовка Запорожской области убили заместителя главы Акимовской объединенной территориальной общины Дмитрия Кириллова.

В Николаеве на АЗС были найдены тела трех человек. Позже полиция задержала подозреваемого в совершении тройного убийства.