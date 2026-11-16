Прем’єр-міністр України Сергій Корецький зустрівся у Брюсселі з європейським комісаром з питань оборони та космосу Андрюсом Кубілюсом. Про це Корецький повідомив у Телеграмі.

«Українська оборонна промисловість має значний виробничий потенціал, який ми можемо нарощувати за умови стабільного фінансування. Наше завдання - забезпечити, щоб ці можливості працювали на захист України та зміцнення безпеки Європи», - заявив очільник уряду.

За його словами, Україна розраховує, що оборонне фінансування у межах USL на 2027 рік буде доступним уже з першого тижня січня. Для нас принципово важливо забезпечити безперервність оборонного виробництва та постачання, пояснив прем’єр-міністр.

Корецький та Кубілюс обговорили участь України в Європейській програмі оборонної промисловості (EDIP), використання коштів Ukraine Support Loan для розвитку українського оборонного виробництва, а також можливості SAFE для розширення спільних оборонних проєктів і закупівель з європейськими партнерами.