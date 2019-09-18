Сегодня, 18 сентября, в пгт Акимовка Запорожской области убили заместителя главы Акимовской объединенной территориальной общины Дмитрия Кириллова.
Об этом сообщает сайт города Мелитополя.
Чиновника расстреляли из автомата у входа в здание поселкового совета.
По словам очевидца, злоумышленник сделал еще несколько выстрелов в упор, когда мужчина уже лежал на земле.
42-летний Кириллов занимался гуманитарными вопросами.
В полиции области комментировать убийство отказались.
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