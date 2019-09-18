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Кабинет Министров уволил руководителя Украинского института национальной памяти. Владимира Вятровича. Об этом сообщает Историческая правда.

«Я завершил каденцию на посту председателя Украинского института национальной памяти. Это были наполненные пять с половиной лет. Работа стала ежедневным продолжением Майдана для воплощения его ценностей», - говорится в заявлении Вятровича.

Он отметил, что большинство амбициозных целей, которые ставил перед собой, достиг.

Вятрович убежден, что работа Института должна быть продолжена.

Вятрович был назначен директором УИНП 25 марта 2014. В 2008-2010 годах возглавлял Архив СБУ и рассекречивал бывшие архивы КГБ. В 2010-2011 годах работал в Украинском научном институте Гарвардского университета. Автор и соавтор четырнадцати книг по истории освободительного движения и Второй мировой войны. Преподавал в Украинском католическом университете и Киево-Могилянской академии, возглавлял ученый совет Центра исследований освободительного движения, член наблюдательного совета Национального музея-мемориала «Тюрьма на Лонцкого». В 2015 году Украинский институт национальной памяти совместно с партнерами разработал 4 законопроекта, которые вошли в историю как Декомунизацийне законодательство.
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