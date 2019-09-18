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Верховная Рада приняла в целом законопроект № 1025, согласно которому Высшему антикоррупционному суду будут передавать дела, которые расследовали НАБУ и САП.

Об этом сообщает 112 Украина.

Устанавливается, что со дня вступления в силу этого закона в делах, которые расследовали НАБУ и САП, другие следственные судьи прекращают принимать ходатайства и жалобы, а другие суды первой инстанции - обвинительные акты. Вместо этого такие ходатайства и обвинительные акты представляют ВАСУ.

Суды апелляционной инстанции прекращают принимать апелляционные жалобы в этих же делах; исключение – апелляционная палата ВАСУ.

Отметим, законопроект не предусматривает изменений в статьи УПК о предметной подсудности Высшего антикоррупционного суда.

Напомним, 10 сентября Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект «О внесении изменения в Закон Украины «О Высшем антикоррупционном суде (относительно начала работы суда)» (№1025), согласно которому ВАСУ должен рассматривать дела, которые были в подследственности НАБУ и САП.

За соответствующий законопроект проголосовали 345 нардепов.
ForUm

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