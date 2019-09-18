Полиция расследует обстоятельства гибели трех человек, тела которых были найдены в Николаеве на АЗС.

По данным полиции, сообщение об обнаружении тел работников автозаправочной станции с огнестрельными ранениями поступило в полицию сегодня около 12:20.

Сейчас на месте происшествия, во главе с руководством ГУНП в Николаевской области, работают сотрудники следственно-оперативной группы Ингульского отдела полиции, следователи, оперативники Главного управления, криминалисты, кинолог со служебной собакой, эксперты.

Все обстоятельства преступления устанавливаются.

В городе введена спецоперация «Сирена».

дрей в ст. 115 УК Украины «Умышленное убийство».