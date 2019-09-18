Президент Владимир Зеленский уполномочил Алексея Резникова представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы.
Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
«В частичное изменение статьи 1 указа Президента Украины от 19 июня 2019 № 414 «Вопросы обеспечения представительства Украины в Трехсторонней контактной группе» уполномочить Резникова Алексея Юрьевича представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы», - говорится в тексте документа.
Напомним, 13 августа Зеленский уволил Романа Безсмертного с должности представителя Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы по Донбассу.
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