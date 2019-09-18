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Сегодня, 18 сентября, Кабинет Министров Украины утвердил анбандлинг для НАК «Нафтогаз Украины», что позволяет завершить выделение независимого оператора газотранспортной системы Украины. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе правительства.

«Наконец мы отделили транспортировку природного газа от его добычи и поставки. Это то, чего не могли сделать в течение последних трех лет. Мы создали независимого оператора в полном соответствии с требованиями европейского законодательства. Этим откроем возможность для привлечения инвестиций в украинскую ГТС», - сказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Утверждение модели анбандлинга НАК позволит продолжить начатые ранее процедуры и завершить их к концу 2019 года.

«Мы разработали модель анбандлинга НАК «Нафтогаз Украины» в соответствии с требованиями Третьего энергопакета. Очень важно, что нам удалось сдвинуть ситуацию перед трехсторонними переговорами между Украиной, ЕС и РФ. Надежная и бесперебойная работа украинской газотранспортной системы (ГТС) очень необходима для поставщиков и потребителей из стран ЕС. Деполитизация темы управления ГТС даст нам возможность занять сильную позицию в будущих переговорах», - комментирует решение правительства министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель.  

Правительство также передало Министерству финансов полномочия по управлению 100 процентов акционерного общества «Магистральные газопроводы Украины», что обеспечит независимость нового оператора ГТС от НАК «Нафтогаз Украины», а также полное отделение деятельности по транспортировке газа от деятельности по добыче и поставкам газа. Одновременно с переходом ОГТСУ в собственность МГУ, государство передаст газотранспортную систему в управление нового оператора.

С завершением анбандлинга Украина сделает новый шаг в развитии рынка газа и выполнит взятые на себя обязательства в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС, резюмировали в Кабмине.

Напомним, в мае 2019 Кабмин Гройсмана утвердил модель проведения процесса по выделению функции оператора газотранспортной системы (анбандлинга) Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины».

 
ForUm

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