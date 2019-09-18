Правоохранители установили личность мужчины, который угрожает взорвать мост Метро в Киеве. Об этом в комментарии «Украинской правде» директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко

«Личность установлена. Все детали после спецоперации», — заявил он.

В то же время, по данным источников theБабеля в правоохранительных органах, «минером» оказался 42-летний выходец из аннексированного Россией Крыма Алексей Белько.

Собеседники издания рассказали, что летом он добровольно сдал 1 кг взрывчатки и 88 патронов, которые нашел «в сейфе в деревне» в Черниговской области.

Напомним, в Киеве мост Метро заблокирован из-за угроз неизвестного взорвать его. Мужчина осуществлял выстрелы.

Также в связи с этим красная линия метро работает только от станции «Академгородок» до станции «Крещатик» и от станции «Лесная» до станции «Дарница».