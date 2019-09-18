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В Киеве мост Метро заблокирован из-за угроз неизвестного взорвать его или стрелять.

Об этом сообщает Hromadske со ссылкой на полицию Киева. По словам заместителя начальника отдела коммуникации столичной полиции Яны Неруш, на мосту находится человек, который угрожает стрелять или взорвать мост.

«Правоохранители, патрульные, следственная оперативная группа главка выехали на место», - отметила она.

Напомним, в связи с анонимным звонком о минировании красная линия метро работает только от станции «Академгородок» до станции «Крещатик» и от станции «Лесная» до станции «Дарница».
ForUm

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