Рада ЄС у понеділок ухвалила рішення, яке дозволить Україні найближчим часом отримати майже 8 млрд євро в межах програми Ukraine Facility.

З цієї суми близько 5 млрд євро надійдуть із коштів, передбачених у межах кредиту на підтримку України (Ukraine Support Loan) у 2026 році. Це найбільший одноразовий транш, який ЄС коли-небудь надавав Україні в межах цієї програми, повідомляє Рада ЄС.

Виплата стала можливою після того, як Україна виконала понад 20 цільових кроків, пов’язаних із реформами в низці ключових сфер, зокрема судовій системі, боротьбі з корупцією та відмиванням грошей, фінансових ринках, управлінні державними активами, розвитку людського капіталу, бізнес-середовищі, децентралізації та регіональній політиці, енергетиці, агропродовольчому секторі, цифровій трансформації та захисті довкілля.

Фінансування в межах Ukraine Facility покликане зміцнити макрофінансову стабільність України, сприяти її відновленню та модернізації, забезпечити безперебійну роботу державного управління і підтримати зусилля країни з проведення реформ.

Виплати здійснюються відповідно до Плану України (Ukraine Plan), у якому викладено стратегію відновлення, відбудови та модернізації, а також графік впровадження реформ, загалом узгоджених із цілями України щодо вступу до ЄС.

Фото: dia.dp.gov.ua.