Високі результати показали представники українських шашок на Кубку світу, що проходив у Китаї. Про це повідомив Укрінформу віцепрезидент Федерації шашок України Леонід Бройтман.

За його словами, серед 81 учасника змагань нашу країну представляли гравці Юлія Макаренкова та Юрій Анікєєв. Макаренкова стала найкращою серед 26 жінок. Крім того, вона була 14-ю у загальному заліку.

Успіху досяг і чемпіон світу з класичної гри в міжнародні шашки Анікєєв. У заключному, дев'ятому, турі Кубка світу Юрій здобув надзвичайно важливу перемогу над чинним світовим чемпіоном Яном Грунендайком з Нідерландів. 2024 року українець поступився цьому супернику в чемпіонському матчі, а тепер взяв реванш.

У Китаї Анікєєв набрав 13 очок з 18 і розділив друге-шосте місця.