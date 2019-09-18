Полиция задержала подозреваемого в совершении тройного убийства на АЗС в Николаеве, сообщает пресс-служба полиции области.

Как заявил первый заместитель председателя Нацполиции Евгений Коваль, фигурант на момент задержания находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

«Оперативники быстро установили и задержали мужчину, который обоснованно подозревается в совершении убийства трех сотрудников АЗС в городе Николаеве. Злоумышленник на момент задержания находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Объяснить мотив своего поступка не смог», - отметил Коваль.

Он добавил, что устанавливаются мотивы совершения преступления.

Как ранее сообщал ForUm, в Николаеве на АЗС были найдены тела трех человек.