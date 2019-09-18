Мэр Киева Виталий Кличко будет участвовать в следующих выборах мэра столицы и поведет свою политическую силу в Киевский горсовет. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам консультаций с руководителями всех депутатских фракций Киевсовета о проведении сессии Киевсовета или досрочного прекращения его полномочий, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«Я буду бороться. За самоуправление в столице, интересы киевлян, за город Киев и Украину. Я вижу Киев европейским городом, а Украину – европейским государством. Я уже много для этого сделал и еще много нужно сделать. Поэтому на следующих выборах я буду баллотироваться на должность мэра столицы и вести свою политическую силу в Киевсовет», - сказал Кличко.

Он добавил, что Киевсовет в течение всего периода работы VIII созыва работал эффективно, но сегодня на депутатов оказывают давление.

«Киевсовет всегда работал эффективно, но сегодня происходит внешнее воздействие, давление на депутатов. - Чтобы показать, как сказал руководитель Офиса Президента, что Кличко якобы не управляет Киевсоветом, - сказал мэр. - И депутаты говорят, что с ними ведется работа, чтобы Киевсовет не работал. Эта политическая война против Кличко, в которой люди думают не об интересах киевлян, а о своих амбициях, может повлиять на жизнедеятельность города. И это – не государственная позиция!» - подчеркнул Кличко.

Также по его словам, сейчас против мэра развернута грязная информационная кампания. Это свидетельствует о том, что предвыборная кампании в столице фактически началась.

«Предвыборная кампания уже началась. Льется куча грязи, много лжи и манипуляций в эфире одного из самых рейтинговых телеканалов страны – «1+1». Это связано с тем, что Кличко кого-то не устраивает, - отметил мэр Киева. - К тому же, полномочия председателя КГГА, которые прописаны в новом законопроекте о столице, свидетельствуют о понимании того, что представитель власти проигрывает Кличко (на выборах городского головы). И только с этим связана откровенно лживая и чернушная кампания против меня», - подчеркнул Кличко.

Как ранее сообщал ForUm, 4 сентября Кабинет Министров Украины принял решение об увольнении мэра Киева Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации.

Руководитель Офиса президента Андрей Богдан утверждал, что мэр Киева Виталий Кличко не контролирует столичный совет. По его словам, Кличко должен сложить полномочия.