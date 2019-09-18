В Киеве неизвестные избили заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Владимира Слончака, он находится в реанимации.
Об этом сообщает Украинская правда.
«Я в реанимации, извините, трудно говорить», - сказал он в комментарии изданию.
Слончак не смог рассказать подробности из-за плохого самочувствия. Он говорил слабым голосом и только подтвердил сам факт нападения.
В полиции Киева сообщили, что информацию о событии сейчас готовят, и она появится в ближайшее время на их сайте.
Слончак является заместителем председателя Киевской городской государственной администрации по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий.
До этого с 2006 года работал в Киевсовете на разных должностях – от главного специалиста отдела правовой экспертизы проектов решений Киевсовета до начальника управления правового обеспечения деятельности Киевсовета.
Слончак также является председателем Наблюдательного совета строительной холдинговой компании «Киевгорстрой».
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