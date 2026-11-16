Запорізький підприємець та колишній регіональний політик Олег Кузьменко активно коментує розслідування нападу, що стався у вересні 2022 року, наголошуючи на затягуванні справи про гранатний замах на нього та його дружину. Судовий процес над трьома обвинуваченими справді ще не завершений — вироку суду досі немає, повідомляє Стопкор.

Однак вивчення відкритих судових рішень і реєстрів показує, що сам підприємець є фігурантом десятків майнових, банківських і корпоративних конфліктів, а його ділова біографія містить чимало суперечливих епізодів.

Конфлікт зі зброєю у 2019 році

До подій 2022 року ім’я Олега Кузьменка вже фігурувало у зведеннях про силові інциденти. За інформацією ЗМІ, 16 липня 2019 року під час конфлікту в ресторані запорізького готелю Khortitsa Palace Hotel він вихопив пістолет, спрямував його в груди іншому відвідувачу та натиснув на спуск. Лише осічка зброї врятувала опонента від поранення чи загибелі. Попри оприлюднене в мережі відео, відомостей про притягнення бізнесмена до відповідальності немає.

Корпоративні структури, земля та російський фактор

Олег Кузьменко тричі намагався закріпитися в політиці — брав участь у парламентських виборах 2012 і 2014 років, а у 2018 році очолив запорізький осередок партії «Основа». Водночас у бізнесі його родини виявлялися такі факти:

Земельний спір навколо яхт-клубу. За даними журналістських розслідувань 2013 року, яхт-клуб «Корсар», яким опікувалися батько й син Кузьменки, самовільно зайняв майже пів гектара землі навпроти острова Хортиця.

За даними журналістських розслідувань 2013 року, яхт-клуб «Корсар», яким опікувалися батько й син Кузьменки, самовільно зайняв майже пів гектара землі навпроти острова Хортиця. Перехід чеської компанії до росіян. У 2015–2019 роках Кузьменко володів чеською фірмою Green Technologies Group s.r.o. 24 вересня 2019 року він вибув зі складу власників, і того ж дня співвласниками компанії стали особи з московською реєстрацією — Олександр Акулінін і Михайло Анісін, які залишалися в бізнесі до вересня 2024 року.

У 2015–2019 роках Кузьменко володів чеською фірмою Green Technologies Group s.r.o. 24 вересня 2019 року він вибув зі складу власників, і того ж дня співвласниками компанії стали особи з московською реєстрацією — Олександр Акулінін і Михайло Анісін, які залишалися в бізнесі до вересня 2024 року. Співзасновник із громадянством рф. У запорізькому гірничому підприємстві «СОМЗ-ГРАН-МРАМОР», де нині єдиним власником є Кузьменко, серед засновників раніше фігурував громадянин росії Хогі Бакурія.

У запорізькому гірничому підприємстві «СОМЗ-ГРАН-МРАМОР», де нині єдиним власником є Кузьменко, серед засновників раніше фігурував громадянин росії Хогі Бакурія. Фіксація в базі «Миротворець». Батько підприємця Анатолій Кузьменко внесений до бази «Миротворець» через перетин кордону на судні через закриті Україною порти окупованого Криму — Ялту (жовтень 2014 року) та Севастополь (вересень 2017 року).

Втрата дилерського статусу та боргові претензії

У 2018 році дистриб’ютор Mercedes-Benz в Україні «АвтоКапітал» розірвав дилерський контракт із компанією «Автодім Запоріжжя», яку пов’язували з Кузьменком. Офіційною причиною назвали шість непогоджених змін власників у 2015–2016 роках та непрозорість кінцевих бенефіціарів.

Крім того, бізнесмен програв апеляцію у спорі щодо зобов’язань, пов’язаних з еміратською компанією Middle East Investment Group (FZE). Аргументи Кузьменка про те, що він нібито погасив позику передачею 20 акцій цієї структури (які він оцінює у 2 млн доларів) Едуарду Бакланському у 2017 році, суд відхилив: у листопаді 2025 року було підтверджено стягнення з нього близько 5,18 млн грн. Раніше еміратська структура також заявляла в суді вимоги на понад 97 млн грн до ТОВ «Альфа-Плюс», яким Кузьменко керував у 2012 році.

Боротьба за готель «Порто Ріва» та банківські борги

У межах справи про стягнення понад 21,7 млн грн боргу перед «ОТП Банком» суд за позовом кредитора визнав недійсними шлюбний договір про поділ майна від 2014 року та два договори дарування, розцінивши їх як спосіб виведення нерухомості з-під стягнення. Восени 2025 року це рішення залишила в силі апеляція.

У вересні 2026 року будівлю площею майже 1400 кв. м на вулиці Привокзальній у Запоріжжі, де функціонує готель «Порто Ріва», подарували доньці Олега Кузьменка. Водночас сам бізнесмен через суд вимагає від родичів колишньої дружини доступу до цих приміщень.