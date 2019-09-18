На переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске достигнут значительный прогресс по взаимному одновременному освобождению удерживаемых лиц.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер.

«На заседании ТКГ был достигнут значительный прогресс по взаимному одновременному освобождению удерживаемых лиц», – написала она.

Напомним, 7 сентября между Украиной и Россией состоялся масштабный обмен удерживаемыми лицами в формате «35 на 35».

Россия выдала Украине 24 моряков, захваченных в ноябре 2018 близ Керчи и 11 политзаключенных, в числе которых Роман Сущенко, Олег Сенцов, Павел Гриб, Эдем Бекиров и Александр Кольченко.

В рамках обмена Украина выдала России 35 человек.

13 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готовит списки для проведения нового этапа обмена удерживаемыми лицами с РФ.