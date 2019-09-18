также в разделеОбщество
18 сентября. Картина дня 23
Чиновников Госсудадминистрации поймали на незаконном майнинге криптовалют 12
В Киев пришла метеорологическая осень, лето длилось 127 дней 11
РФ в Минске заблокировала определение даты разведения сил на Донбассе 42
В Чернобыльской зоне задержали пропавшего без вести солдата 38
Адвокат: Украинским морякам въезд в РФ не запрещен 20
Кабмин назначил еще 8 заместителей министров 34
WWF: Нелегально вырубленные украинские леса становятся древесным углем для ЕС 23
Почти половина украинцев не поддерживают продажу земли 78
Раскрыто убийство начальника отдела рекламы киевского метро 64
Дело Майдана: Суд арестовал бывшего зама Захарченко 27
Лозовский: Авторы позорного фильма о Стусе не рискнули упоминать имя Медведчука 41
На украинских дорогах станет больше радаров TruCAM 21
За восстановлением моста у Станицы Луганской можно следить онлайн 26
Кабмин уволил Вятровича 86
Минветеранов назвало число участников боевых действий в Украине 55
На Черниговщине нашли теплицу с коноплей и галлюциногенными грибами 47
Сегодня Порошенко не явился на допрос в ГБР 43

На переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске достигнут значительный прогресс по взаимному одновременному освобождению удерживаемых лиц.   

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер.

«На заседании ТКГ был достигнут значительный прогресс по взаимному одновременному освобождению удерживаемых лиц», – написала она.

Напомним, 7 сентября между Украиной и Россией состоялся масштабный обмен удерживаемыми лицами в формате «35 на 35».

Россия выдала Украине 24 моряков, захваченных в ноябре 2018 близ Керчи и 11 политзаключенных, в числе которых Роман Сущенко, Олег Сенцов, Павел Гриб, Эдем Бекиров и Александр Кольченко.

В рамках обмена Украина выдала России 35 человек.

13 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готовит списки для проведения нового этапа обмена удерживаемыми лицами с РФ.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето
2648 грн.
26
Теги