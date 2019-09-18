Правоохранители задержали мужчину, который угрожал взорвать мост Метро в Киеве.

Об этом сообщил глава МВД Арсен Аваков, передает «Украинская правда».

«Его задержали», - подтвердил министр.

После задержания Аваков подошел к журналистам и прокомментировал событие так: «Сейчас человек, преградивший мост, уже доставлен в отделение полиции, задержан. Слава Богу - без жертв и без каких-либо потерь. Операцию проводило спецподразделение «КОРД» под управлением генерала Крищенко».

































Как сообщает Telegram-канал «VESTI», мужчина, угрожавший подорвать Мост метро в Киеве, требовал «прекратить капитуляцию на Донбассе».

«Стали известны требования. Мужчина, угрожающий подорвать мост, требует «прекратить капитуляцию на Донбассе», – говорится в сообщении.

Кроме того, как сообщает «Страна», задержанным оказался действующий контрактник ВСУ.

По их данным, «подрывником» оказался 42-летний Алексей Николаевич Белько, уроженец Фороса и военнослужащий ВСУ. Он сержант-контрактник и числится начальником радиостанции полевого узла связи воинской части А3628 в Броварах.

Информацию о том, что именно он захватил мост, «Стране» подтвердил источник в прокуратуре Киева и экс-нардеп Антон Геращенко. В июне 2019 года он был подсудимым в деле о самовольном отлучении из воинской части.

В итоге получил несколько дней гауптвахты, причем два раза. Информация об этом размещена в Едином реестре. Также известно, что в конце августа Белько пытались выселить из квартиры.

В воинской части, где служит Белько, базируется 99-й отдельный батальон управления и обеспечения спецназа - Сил специальных операций.

Напомним, в Киеве мост Метро был заблокирован из-за угроз неизвестного взорвать его. Мужчина осуществлял выстрелы.

Также в связи с этим красная линия метро работала только от станции «Академгородок» до станции «Крещатик» и от станции «Лесная» до станции «Дарница».

По данным источников в правоохранительных органах, «минером» оказался 42-летний выходец из аннексированного Россией Крыма Алексей Белько.