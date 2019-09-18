Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет планирует за 6-9 месяцев перевести все документы, касающиеся кадровых вопросов в правительстве, в электронный формат.

«Начинаем постепенно истреблять бумажные процессы в госорганах. Начинаем с куска, на который приходится большая часть бумажного документооборота — кадрового (он же HR). По моей оценке, только на канцелярию вокруг кадровых документов государство тратит 50-100 млн грн ежегодно. А сколько впустую тратится времени и талантов — оценить невозможно», - написал он в Facebook.

«Избавляемся от кучи лишних сущностей. Копии дипломов (есть реестр), информация о связанных компаниях (есть реестр), копии паспортов (есть ЭЦП), автобиография (кому она вообще нужна!) и многое другое. Трудовые книжки должны, наконец, уйти в историю. Это, кстати, оценит и бизнес», - подчеркнул Дубилет.

По словам министра, правительство намерено запретить подачу документов на прием на работу или на конкурсы в бумажной форме.

Дубилет считает, что такая мера может показаться слишком строгой, но будет прививать цифровую грамотность госслужащим, а также истреблять бумажные процессы в госорганах.

«Здесь мимоходом замечу, что в последнее время государство стало заставлять граждан получать ЭЦП на «флешках» (токенах). Это неправильно. До этой проблемы тоже доберемся», - пообещал он.