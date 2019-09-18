Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявляет, что Украина и Россия не имеют разногласий касательно «формулы Штайнмайера». Об этом Пристайко сказал журналистам, сообщает УНИАН.



В частности, его спросили, какие разногласия имеют Украина и Россия относительно «формулы Штайнмайера». «Никаких разногласий нет. Формула Штайнмайера была изложена в совместном письме министров иностранных дел Германии и Франции», - сказал Пристайко. При этом министр заявил, что «формулу Штайнмайера» не нужно подписывать. «Ее текст выложен в этом письме, и лидеры согласились на нее в свое время», - добавил Пристайко.

Он напомнил, что 2 сентября в Берлине внешнеполитические советники лидеров стран «нормандской четверки» договорились взять за основу формулу Штайнмайера», согласованную в 2016 году, для проведения следующей встречи в «нормандском формате». «Мы договорились о том, что эта формула в том состоянии, какой ее согласовали в 2016 году, открывает путь дальше до встречи четырех лидеров», - сказал Пристайко.

Он пояснил, что договоренность советников о том, что они рекомендуют всем лидерам встретиться, происходит в момент, когда выполняются два условия. В частности, первое условие касается того, что надо подтвердить в письменном виде готовность того, что закон «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» временно вступает в действие в момент проведения местных выборов на Донбассе, но окончательно становится действующим, когда наблюдатели ОБСЕ подтвердят, что эти выборы прошли честно и прозрачно. Пристайко подчеркнул, что других положений «формула Штайнмайера» не содержит.

«Эта позиция должна быть согласована всеми сторонами, и письменно возвращена лидерам», - отметил глава МИД и пояснил, что это позволяет провести встречу лидеров «нормандской четверки». Кроме того, второе условие касается окончательного разведения сил и средств в Станице Луганской, Золотом и Петровском. «Все, никаких больше условий для встречи лидеров нет на сегодняшний момент», - заявил Пристайко.



Напомним, ранее Пристайко сообщил о том, что он дал согласие на «формулу Штайнмайера» по урегулированию ситуации на оккупированной части Донбасса.

Президент Владимир Зеленский заявил, что вопрос реализации «формулы Штайнмайера» для выполнения Минских соглашений будет рассмотрен на встрече лидеров стран - участниц «нормандского формата».