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Украина на переговорах с Российской Федерацией о новом контракте на транзит газа в Европу будет отстаивать позицию о том, что срок договора должен составить 10 лет, а минимальный объем транспортируемого газа – 60 млрд кубометров в год с возможностью увеличить его до 90 млрд кубометров.

Об этом на брифинге после заседания правительства сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, передает УНИАН.

«У нас есть позиция, которую озвучил господин Шефчович, еврокомиссар, мы поддерживаем ее. Там были названы определенные объемы относительно транспортировки и определенные сроки. Мы полностью поддерживаем эту позицию – 60 плюс 30 и на 10 лет. Будем поддерживать в переговорах эту позицию», - сказал министр.

Напомним, Трехсторонние газовые переговоры между Еврокомиссией, Украиной и Россией состоятся 19 сентября в Брюсселе.
ForUm

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