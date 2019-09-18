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Президент Украины Владимир Зеленский стремится достичь настоящего прогресса в вопросе завершения войны на Донбассе в течение полугода.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью немецкой газете «Die Welt», сообщает пресс-служба МИД.

«Президент Украины Владимир Зеленский хочет достичь настоящего прогресса в течение следующих шести месяцев. Что планирует Кремль, я не знаю. Он скорее ожидал, что украинский народ обессилит и будет давить на свое правительство согласиться с агрессией. Но такого не произошло. И даже если западные санкции не являются идеальными и когда нашим западным партнерам становится все труднее их удерживать, они наносят ущерб экономике России. И это заставляет россиян двигаться в правильном направлении», - сказал министр.

При этом Приставйко отметил, что видит первые, предварительные признаки готовности Кремля к деескалации.

«Мы сделали несколько шагов в одностороннем порядке с нашей стороны, чтобы прекратить огонь, и мы предложили прекращение обстрелов на сезон сбора урожая. Для этого мы отводим военных от прямой линии фронта в трех тестовых зонах и хотели бы распространить это на весь фронт. Но постоянно осуществляются провокации с той стороны, против которых наши солдаты должны защищаться. В конце концов, частотность обстрелов значительно упала, и количество погибших соответственно уменьшилось», - заявил он.

«Мы не сдадим украинской территории и сообщили россиянам о наших красных линиях. Поэтому не позволим, чтобы Россия зафиксировала свое господство на частях украинской территории, например, как это произошло в Молдове с Приднестровьем. Мы хотим вернуть наших граждан. И если это невозможно, нам нужно будет прибегнуть к другим средствам, о которых сейчас говорить еще рано», - резюмировал министр.
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