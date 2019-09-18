Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко объяснил сохранение Арсеном Аваковым должности главы МВД компетентностью, которую он продемонстрировал во время реформирования полиции. Об этом глава украинской дипломатии заявил в интервью немецкому изданию Die Welt, сообщает пресс-служба МИД.

В частности, журналист спросил, почему президент Владимир Зеленский, с его ориентацией на новое поколение политиков, оставил на службе именно министра внутренних дел Авакова, несмотря на существующие в обществе подозрения в его связях с олигархами и праворадикальными объединениями, передает 112 Украина.

«Владимир Зеленский хочет не просто заменить руководящее звено ради замены. Он также ценит проверенную компетентность, которую Аваков проявил во время успешного проведения очень сложной реформы полиции», - сказал Пристайко.

Вместе с тем, он отметил, что для президента это решение не было простым.

Министр добавил, что Зеленского от предшественников отличает отсутствие страха в отборе на ключевые должности сильных, профессиональных кадров с собственной устойчивой позицией.

Напомним, председатель фракции политической партии «Слуга народа» пояснил, что министр внутренних дел Арсен Аваков будет оставаться в этой должности как «переходный» министр на протяжении полугода.