также в разделеПолитика
Зеленский хочет достичь прогресса в урегулировании на Донбассе через полгода 20
Рада определила состав новой делегации в ПАСЕ 42
У Зеленского создали Совет по вопросам свободы слова 41
Делегация Украины вернется на совещание ОБСЕ после демарша из-за «российского Крыма» 30
В Украине возмутились визитом «русинских друзей» Земана в Крым 33
Зеленский объявил выговор двум замам Богдана 45
Делегация Украины покинула зал заседаний ОБСЕ из-за заявлений о «российском Крыме» 346
Глава ОБСЕ пока не видит предпосылок для выборов на оккупированном Донбассе 58
Журналист: Режиссер фильма про Стуса побоялся даже упоминать имя Медведчука 31
ОПЗЖ: Против телеканалов «112 Украина», Newsone и ZIK ведется политическая кампания на уничтожение 37
Пристайко назвал условия расширения «нормандского формата» 74
Пристайко озвучил «формулу Зеленского» по Донбассу 529
Генассамблея ООН рассмотрит ситуацию в ОРДЛО и Крыму 36
Госбюджет: Зеленский обойдется стране дороже Порошенко 66
Зеленский: Украина рассчитывает на продолжение санкций ЕС против РФ 21
Зеленский: «Нормандская четверка» должна установить четкие сроки отвода войск 68
Делегации Украины и Словакии обсудили кинопроизводство и борьбу с контрабандой 26
Богдан рассказал, что шепчет на ухо Зеленскому 55

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко объяснил сохранение Арсеном Аваковым должности главы МВД компетентностью, которую он продемонстрировал во время реформирования полиции. Об этом глава украинской дипломатии заявил в интервью немецкому изданию Die Welt, сообщает пресс-служба МИД.

В частности, журналист спросил, почему президент Владимир Зеленский, с его ориентацией на новое поколение политиков, оставил на службе именно министра внутренних дел Авакова, несмотря на существующие в обществе подозрения в его связях с олигархами и праворадикальными объединениями, передает 112 Украина.

«Владимир Зеленский хочет не просто заменить руководящее звено ради замены. Он также ценит проверенную компетентность, которую Аваков проявил во время успешного проведения очень сложной реформы полиции», - сказал Пристайко.

Вместе с тем, он отметил, что для президента это решение не было простым.

Министр добавил, что Зеленского от предшественников отличает отсутствие страха в отборе на ключевые должности сильных, профессиональных кадров с собственной устойчивой позицией.

Напомним, председатель фракции политической партии «Слуга народа» пояснил, что министр внутренних дел Арсен Аваков будет оставаться в этой должности как «переходный» министр на протяжении полугода.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

46
Теги