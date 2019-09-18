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Верховная Рада декриминализировала фиктивное предпринимательство, приняв во втором чтении закон «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины и Уголовно-процессуального кодекса Украины относительно уменьшения давления на бизнес» (№1080).

Об этом сообщается на сайте парламента.

Доложил законопроект председатель подкомитета Комитета по вопросам правоохранительной деятельности Александр Бакумов. Он сообщил, что законопроектом, в частности, ликвидируется статья о фиктивном предпринимательстве.

Комитет рассмотрел пять поправок и учел одну из них. Законопроект рекомендовано принять во втором чтении и в целом.

Проект Закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины и Уголовно-процессуального кодекса Украины относительно уменьшения давления на бизнес» во втором чтении и в целом поддержали 347 народных депутатов.
ForUm

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