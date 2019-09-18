Украинская сторона осуществляет подготовительные мероприятия по отводу сил и средств вдоль всей линии соприкосновения сторон на Донбассе, но в конечном итоге все будет зависеть от зеркальных действий противоположной стороны. Об этом заявил командующий ООС Владимир Кравченко на встрече с координатором систем ООН в Украине Оснат Лубрани, сообщает пресс-служба штаба.

«В настоящее время проводятся подготовительные мероприятия по отводу войск вдоль всей линии разграничения. Такая задача определена начальником Генерального штаба Вооруженных сил Украины, министром обороны Украины и главой государства. Мы к этому готовы ради улучшения жизни наших граждан и, в конце концов, все будет зависеть от зеркальных действий с противоположной стороны», - сказал Кравченко.

В то же время он подчеркнул, что в гуманитарной сфере произошли сдвиги к лучшему.

«На Станице Луганской идут активные подготовительные работы к началу работ по восстановлению моста: подготовлена площадка под строительную технику и для размещения строительных материалов. Уже расширено и восстановлено дорожное покрытие подъездной дороги. Вскоре планируется запустить дополнительный автобус, чтобы пересечение линии соприкосновения для наших граждан был еще проще и комфортнее»,- рассказал командующий.

В рамках информирования генерал-лейтенант рассказал также и о перспективах создания безопасных районов вокруг населенных пунктов Золотое и Петровское.

«Такие районы планировалось создать еще в 2016 году, но до сегодняшнего дня они остаются милитаризованного. Убежден в том, что это будет следующим шагом после Станицы Луганской», - резюмировал он.