В Киеве мужчина, который на мосту Метро угрожает взорвать его, осуществляет выстрелы, сообщает пресс-служба столичной полиции.

Отмечается, что в столичную полицию поступило сообщение о том, что неизвестный заблокировал движение на мосту Метро и угрожает взорвать его и государственные учреждения. Получив эту информацию, на место выехали специалисты всех профильных служб, а также руководство столичной полиции.

«Неизвестный осуществляет выстрелы и угрожает взрывом. Мы проводим специальную полицейскую операцию. Сейчас здесь находятся представители всех служб. Движение автомобилей и поездов на мосту перекрыто. Следователи столичной полиции квалифицируют произошедшее как подготовка к террористическому акту», - сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

Напомним, в Киеве мост Метро заблокирован из-за угроз неизвестного взорвать его.

Также в связи с этим красная линия метро работает только от станции «Академгородок» до станции «Крещатик» и от станции «Лесная» до станции «Дарница».