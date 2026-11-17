В Україні у вівторок, 17 листопада, буде хмарно з проясненнями, прогнозуються дощі, вночі та вдень 2-7° тепла, в окремих областях вночі до 5° морозу, вдень до 13° тепла. Про це повідомляє Український гідрометцентр у Фейсбуці.

"Вночі на Правобережжі, вдень в Україні дощі. Вітер південно-східний, в західних областях південно-західний, 7-12 м/с, в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.

Температура вночі та вдень 2-7° тепла (вночі у східних, Сумській, Полтавській області та в Карпатах 0-5° морозу, вдень на південному заході країни та в Криму 8-13° тепла).У Києві та області 17 листопада пройдуть дощі. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

У столиці температура вночі та вдень 5-7° тепла; на Київщині вночі та вдень 2-7° тепла.