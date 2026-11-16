У Києві суттєво скоротилася кількість дітей, які вперше пішли до школи. Цієї осені до перших класів комунальних закладів освіти зарахували 16,6 тисячі учнів. Для порівняння, до повномасштабної війни цей показник становив близько 30 тисяч дітей щороку, повідомляє Департамент освіти і науки Київської міської державної адміністрації.

За інформацією відомства, станом на 16 вересня у столичних комунальних школах навчання розпочали 16,6 тисячі першокласників. Це майже на 45% менше, ніж у довоєнні роки.

Навіть восени 2022 року, коли через повномасштабне вторгнення значна кількість родин залишила столицю, до перших класів зарахували приблизно 25 тисяч дітей. Таким чином, нинішній показник на 8,4 тисячі менший.

Однією з основних причин скорочення кількості школярів є демографічна криза та падіння народжуваності на тлі повномасштабної війни.

Зокрема, у 2022 році в Києві зареєстрували 17 148 народжень. Це на 42% менше, ніж роком раніше. Діти, народжені того року, досягнуть шкільного віку орієнтовно у 2028 році, тому наслідки демографічного спаду можуть ще сильніше позначитися на наборі до перших класів.

Раніше Міністерство освіти і науки України прогнозувало, що до 2029 року кількість дітей, які вступатимуть до перших класів по всій країні, скоротиться щонайменше на 30%.

Попри зменшення кількості учнів, у Києві продовжує функціонувати розгалужена мережа комунальних освітніх закладів. Наразі в столиці працюють 412 комунальних шкіл, у яких навчаються 252,2 тисячі дітей. Також діють 553 комунальні дитячі садки, які відвідують 54,3 тисячі вихованців.

Серед школярів — 28,4 тисячі дітей із родин внутрішньо переміщених осіб. Крім того, 17 столичних шкіл працюють як осередки дистанційного навчання для учнів, які перебувають за кордоном.

Демографічні зміни позначаються і на дошкільній освіті. У вересні в столиці почали відкривати групи для дітей віком від шести місяців. У КМДА пояснили, що це, зокрема, стало можливим через зменшення кількості вихованців у дитсадках. Нові групи мають дозволити приймати дітей молодшого віку.

Як повідомляло раніше ForUa, українські школярі матимуть власну ШІ-помічницю.