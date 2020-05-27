Кабинет Министров создал Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов.

В Германии судьи Высшего земельного суда Ольденбурга отказали в экстрадиции в Украину подозреваемого в создании коррупционных схем бывшего депутата Верховной Рады Александра Онищенко.

Пятого президента Украины Петра Порошенко повторно вызывали в Государственное бюро расследований на 29 мая для допроса в качестве свидетеля по двум уголовным производствам.

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко подал в суд иск о защите чести и достоинства к президенту Владимиру Зеленскому.

Государственные ограничения на выработку атомной энергии упали до исторического минимума – 6630 МВт с 9490 имеющихся, сообщил временно исполняющий обязанности президента НАЭК «Энергоатом» Петр Котин.

В Киеве в часы пик будут временно ограничивать вход на некоторые станции метрополитена.

Кабинет Министров Украины поддержал проект постановления, которым вносятся изменения в правила регистрации места проживания для урегулирования особенности регистрации места проживания в ипотечном жилье.

Кабинет Министров в рамках реформы децентрализации утвердил последние три перспективных плана объединенных территориальных общин в областях.

Укрзализныця открыла продажу билетов еще на 9 поездов дальнего следования, которые отправятся в рейсы с 1 июня. Прозе была открыта продажа билетов еще на 12 поездов.

Кабинет Министров подготовил программу стимулирования экономики для преодоления последствий эпидемии COVID-19.

В Конституционный суд Украины 27 мая поступило конституционное представление 53 народных депутатов относительно соответствия Конституции закона «О внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины по противодействию злоупотреблением правами народных депутатов Украины в ходе законодательной процедуры» от 16 апреля 2020 № 561-IX.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» нужно менять.

Национальный банк, исходя из показателей первого квартала, ухудшил годовой прогноз падения экономики Украины с 5% до 6-7%.

На правительственном сайте появилась петиция с требованием разорвать договор аренды Киево-Печерской лавры Украинской православной церковью Московского патриархата и передать ее в пользование Православной церкви Украины (ПЦУ). Петицию, аналогичную по содержанию той, что ранее была опубликована на сайте президента, обнародовали 26 мая.

Генеральный прокурор не имеет права давать указания прокурорам Специализированной антикоррупционной прокуратуры относительно выполнения их полномочий. Об этом говорится в открытом письме прокуроров, опубликованном в ответ на заявление Ирины Венедиктовой об их бездействии.

Президент Владимир Зеленский подписал указ «О Годовой национальной программе под эгидой Комиссии Украина - НАТО на 2020 год» № 203/2020.

По состоянию на утро 27 мая в Украине подтверждено 21905 случаев COVID-19, из них 7995 выздоровели, 658 умерли. За последние сутки лабораторно подтвержден 321 случай.

Количество киевлян, у которых за минувшие сутки лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом, возросло на 29 человек.

Сотрудники Национальной полиции Украины задержали в Одессе четырех иностранных граждан, причастных к стрельбе и ранению мужчины в Киеве 26 мая.

По состоянию на 07:00 27 мая в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19 болеют 57 человек. Всего за время пандемии выздоровели 102 человек.