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В Киеве в часы пик будут временно ограничивать вход на некоторые станции метрополитена. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«Как вы знаете, с 23 мая в Киеве возобновил свою работу в обычном режиме наземный общественный транспорт. На линии вышли троллейбусы, трамваи, автобусы и маршрутные такси. С соблюдением санитарных норм и регламентов общественный транспорт КП «Киевпастранс» перевез с 23 мая почти 835 тыс. пассажиров. С 25 мая поехало и киевское метро. В первый день работы метрополитеном воспользовались 310 тыс. человек. Вчера, 26 мая, метро перевезло 463 тыс. пассажиров», - сказал мэр.

Он напомнил, что до пандемии пассажиропоток в столичной подземке был более полутора миллиона человек в сутки.

Мэр в очередной раз призвал пассажиров не пренебрегать правилами и беречь свое здоровье.

«Из выводов после первых двух дней работы метро - к сожалению, не все пассажиры придерживаются социальной дистанции, не все носят маску. А в метрополитене и наземном транспорте, напомню, обязательный масочный режим! Поэтому не пренебрегайте правилами. Не подвергайте опасности себя и людей, которые рядом. Потому, я уже приводил эту цифру, - 34 процента заражений происходят именно в общественном транспорте. И в нынешней ситуации им следует пользоваться только в случае крайней необходимости. В метро, ​​в часы пик, чтобы не создавать большого скопления людей, временно будут ограничивать вход на некоторые станции. Надо будет немного подождать у входа - соблюдая дистанцию ​​и в маске», - подчеркнул Кличко.

Напомним, утром 25 мая заработали все линии столичного метрополитена.

Метрополитен в Харькове и Днипре также возобновил работу.
ForUm

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