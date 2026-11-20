Російські загарбники протягом дня майже 20 разів атакували чотири райони Дніпропетровської області, унаслідок чого одна людина загинула, ще одна людина дістала поранень. Про це очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа повідомив у Телеграмі станом на 18:25 п’ятниці.

За його словами, для атак росіяни застосували безпілотники й артилерію.

У Могилівській громаді Дніпровського району пошкоджені приватні оселі, автівка.

У Нікопольському районі ворог бив по Нікополю, Марганецькій, Мирівській, Покровській та Червоногригорівській громадах. Пошкоджені фермерське господарство та інфраструктура. Загинула людина.

У Павлограді росіяни цілили по підприємству. Постраждала 50-річна жінка. Вона лікується амбулаторно.

В Апостолівській та Девладівській громадах Криворізького району пошкоджені приватні будинки та інфраструктура.