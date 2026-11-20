Росія погодилася долучитися до багатостороннього переговорного формату за участю європейських країн.

"Це призвело до деяких гуманітарних проривів. Тисячі полонених воїнів повернуться додому до своїх родин у найближчі тижні, що, очевидно, буде великим жестом і великим полегшенням для людей. Крім того, найголовніше, Росія погодилася долучитися до багатостороннього формату з європейцями", - повідомив спецпосланник президента США Джаред Кушнер.

За його словами, американська сторона пояснила РФ, що присутність Європи за столом переговорів є суттєвою для справедливого та довгострокового завершення війни. Кушнер також наголосив, що Трамп не прагне нав'язати жодних односторонніх рішень.

"Президент Трамп хоче укласти угоду з Європою поруч із собою. Він не шукає того, щоб нав'язати щось односторонньо. Він хоче зробити це з Європою та Україною, і будь-яка угода, яку ми укладемо, буде в тісних консультаціях з Україною та Європою", – зазначив він.

Кушнер повідомив, що Трамп зателефонував учасникам зустрічі в Берліні, щоб поділитися підсумками своїх розмов у Шеньчжені з лідером Китаю Сі Цзіньпіном та Володимиром Путіним. За словами Кушнера, президент США передав обом лідерам сильний сигнал про прагнення до миру та вийшов із переконанням, що мир є досяжним.

Він відзначив значний прогрес у роботі з президентом Володимиром Зеленським та "Коаліцією охочих" над гарантіями безпеки для України, які мають пройти схвалення в Конгресі США, а також над післявоєнним планом процвітання за участю Світового банку, BlackRock, команди Зеленського та ЄС.

Кушнер наголосив, що центральним стовпом майбутньої угоди стане НАТО, а для комунікації, управління кризами та взаємної деескалації сторони можуть спертися на наявну в Європі інфраструктуру, зокрема Раду НАТО-Росія. Наступним кроком, за його словами, стане зустріч зі Стівом Віткоффом та радниками з питань національної безпеки для підготовки спільних пропозицій перед наступним етапом переговорів.

Фото: ТСН.