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Кабинет Министров создал Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.

«Кабинет министров принял постановление о создании Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов. Этим же постановлением предлагается переименовать Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины в Министерство энергетики Украины», - написал он в Facebook.

Таким образом будут созданы два отдельных министерства. Оба министерства являются правопреемниками прав и обязанностей Министерства энергетики и защиты окружающей среды в соответствующих сферах.

Обеспечение деятельности Министерства энергетики и Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов осуществляется в пределах расходов, предусмотренных на обеспечение деятельности Министерства энергетики и защиты окружающей среды в соответствующих сферах в текущем году.

Проект был принят с однодневной доработкой.

Напомним, в августе 2019 года Верховная Рада поддержала кандидатуры на должности членов нового Кабинета министров Украины. Этим решением был назначен министр энергетики и защиты окружающей среды Украины. До этого в правительстве было два отдельных министерства: Минэнергетики и Минэкологии.

14 мая Комитет по вопросам экологической политики и природопользования принял решение о необходимости разделения Министерства энергетики и защиты окружающей среды на два министерства и внесет соответствующие рекомендации правительству.
ForUm

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