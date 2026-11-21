В Україні у суботу, 21 листопада, очікуються невеликі дощі, місцями з мокрим снігом, пориви вітру до 20 м/с. Про це Український гідрометцентр повідомив у Фейсбуці.

«Хмарно з проясненнями. Вночі у північно-східній частині помірний дощ, у західних областях невеликий дощ та мокрий сніг, на решті території без істотних опадів. Вдень невеликий дощ, у південних та східних областях без істотних опадів», - йдеться в повідомленні.

Вітер переважно західний, 7-12 м/с, в Карпатах і східних областях, вночі й у більшості центральних та Запорізькій областях пориви 15-20 м/с.

Температура вночі становитиме 2-7° тепла, вдень 9-14°, у західних та північних областях 2-7° тепла; в Карпатах протягом доби близько 0°.

У Києві та області 21 листопада очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ. Вітер західний, 7-12 м/с.

Температура у столиці вночі та вдень 5-7° тепла. На Київщині вночі та вдень 2-7° тепла.