Кабинет Министров подготовил программу стимулирования экономики для преодоления последствий эпидемии COVID-19. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщили ForUm’у в пресс-службе КМУ.

По его словам, этот документ начали готовить сразу после начала карантина и работали над ним более 6 недель, и теперь он предлагается для публичного обсуждения.

«Мы привлекли десятки, а именно более 90 разработчиков, лучших аналитических центров страны, десятки бизнес-ассоциаций и отдельных компаний (в том числе из представителей малого и среднего бизнеса). Среди них и Торгово-промышленная палата Украины, и Союз украинских предпринимателей, и Украинский союз промышленников и предпринимателей, Европейская бизнес-ассоциация, Ассоциация газодобывающих компаний Украины, Украинский клуб аграрного бизнеса, Аналитический центр Разумкова, Институт экономики прогнозирования НАН Украины, Аналитический центр EasyBusiness, DIXI Group, Аналитический центр CASE Украина и еще десятки других субъектов. Поэтому говорить, что это исключительно правительственная стратегия - это преувеличение, ведь это стратегия лучших экспертов, бизнесменов, ученых, аналитиков», - отметил Шмыгаль.

По его словам, «коронакризиз - это, в том числе, и наш шанс сделать радикальные преобразования. Это наш шанс изменить подходы и наш шанс начать реальные изменения.

Также глава правительства подчеркнул, что красной линией, проходящей через всю программу и которая является частью каждого элемента стратегии, стал принцип приоритета украинского производителя, который платит налоги и создает рабочие места в Украине. «Именно поэтому первая часть программы называется защита украинских товаров, работ, услуг от их импортных альтернатив. Здоровый экономический национализм – это стратегия многих стран, и мы также будем двигаться в этом направлении», - отметил Шмыгаль.

Также, по словам главы правительства, программа предусматривает, что Украина будет использовать весь спектр инструментов ВТО и ГАТТ для защиты своих предприятий. Каждая отрасль в подготовленной стратегии, добавил Шмыгаль, имеет два обязательных параметра. Речь идет о доступе к финансам и доступе к рынкам. «Приведу пример: если мы говорим о поддержке небольших бизнесов, то это программы доступных кредитов, запуск грантовых программ, расширение участия МСБ в государственных закупках, а также всесторонняя помощь по выходу на внешние рынки», - отметил он.

«Кроме того, сейчас мы обсуждаем уменьшение налоговой нагрузки для МСБ, а также «регуляторную гильотину». Наш успех показателен, когда простые ФОПы больше не будут нуждаться в помощи бухгалтеров в заполнении документов, а Украина войдет в ТОП-30 стран мира в вопросе легкости администрирования налогов. Это наша цель, это очень важно максимально упростить работу малому бизнесу, особенно микро-бизнеса», - подчеркнул премьер-министр.

В свою очередь министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко заявил, что целью программы является внедрение комплексной системы мер по стабилизации и устойчивого развития экономики Украины, росту занятости населения путем сохранения существующих и стимулированию создания новых рабочих мест.

«Программой предусмотрена реализация около 230 мероприятий, многие из которых уже введены. Это фактически дорожная карта, которая сформирована по предложениям министерств, регионов, аналитических центров, ассоциаций, бизнеса и ведущих экспертов. Инициативы направлены на улучшение доступа к финансам, доступа к рынкам, совершенствование регулирования, содействие модернизации, устойчивому развитию отраслей и борьбу с безработицей», - отметил он.

Программа содержит 3 раздела. Так, раздел 1 содержит краткосрочные инициативы в ответ на COVID-19: гарантирование безопасного функционирования экономики; поддержка отраслей экономики и защиту их товаров, работ и/или услуг от их импортных альтернатив, которые поставляются на территорию Украины, с учетом международных договоров и обязательств Украины.

Для поддержки экономики были разработаны меры по 6 секторам: промышленность, сельское хозяйство, энергетика, транспорт и инфраструктура, информационно-коммуникационные технологии, сфера услуг (торговля, гостинично-ресторанное дело, образование, креативные индустрии, личные услуги).

Поддержка отраслей экономики должна сопровождаться внедрением общих функциональных мероприятий, которые усилят секторальные инициативы. Функциональные направления включают поддержку МСБ, стимулирование международной торговли, привлечение инвестиций, развитие инноваций, развитие рынка труда, разумное регулирование экономической деятельности.

По решению заседания правительства, полная версия программы будет обнародована после доработки в 3-дневный срок.