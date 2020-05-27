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Укрзализныця открыла продажу билетов еще на 12 поездов, среди которых поезда дальнего следования и Интерсити+, сообщили ForUm’у в пресс-службе компании.

Так, продажа билетов открыта на поезда:

№37/38, №732/731 и №738/737 «Киев-Запорожье»;

№116/115 «Киев-Бердянск»;

№136/135 и №734/733 «Киев-Покровск»;

№76/75 «Кривой Рог-Киев»;

№102/101 и №766/765 «Киев-Херсон»;

№12/11 «Киев-Новоалексеевка»;

№79/80 «Днипро-Киев»;

№779/780 «Сумы-Киев-Винница».

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины №392 продажа билетов открыта на 50% мест в поездах. Билеты теперь можно приобрести через официальный сайт компании и в железнодорожных кассах.

Пассажиры будут допускаться к поездам исключительно в защитных масках. Температурный скрининг будет осуществляться при проверке билетов в поездах Интерсити+ и при посадке в вагон в ночных поездах.

Кроме того, будет обеспечена санобработка вагонов до и после каждого рейса поезда, проводники будут обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Как сообщалось, Укрзализныця 26 мая начала постепенное возобновление движения пассажирских поездов и открыла продажу билетов на 5 скоростных поездов Интерсити+, которые отправятся в рейсы с 1 июня. Продажа билетов был открыт на поезда №721/722 Киев-Харьков, №726/725 Киев-Харьков, №763/764 Киев-Одесса, №711/712 Киев-Константиновка, №740/739 Киев-Кривой Рог.

27 мая открыта продажа билетов еще на 9 поездов дальнего следования, которые отправятся в рейсы с 1 июня.

Также 27 мая возобновили работу железнодорожных билетных касс на вокзалах.

С 1 июня Укрзализныця начнет продажу железнодорожных билетов за 90 дней до даты отправления. 
ForUm

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