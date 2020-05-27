Укрзализныця открыла продажу билетов еще на 12 поездов, среди которых поезда дальнего следования и Интерсити+, сообщили ForUm’у в пресс-службе компании.
Так, продажа билетов открыта на поезда:
№37/38, №732/731 и №738/737 «Киев-Запорожье»;
№116/115 «Киев-Бердянск»;
№136/135 и №734/733 «Киев-Покровск»;
№76/75 «Кривой Рог-Киев»;
№102/101 и №766/765 «Киев-Херсон»;
№12/11 «Киев-Новоалексеевка»;
№79/80 «Днипро-Киев»;
№779/780 «Сумы-Киев-Винница».
Согласно постановлению Кабинета Министров Украины №392 продажа билетов открыта на 50% мест в поездах. Билеты теперь можно приобрести через официальный сайт компании и в железнодорожных кассах.
Пассажиры будут допускаться к поездам исключительно в защитных масках. Температурный скрининг будет осуществляться при проверке билетов в поездах Интерсити+ и при посадке в вагон в ночных поездах.
Кроме того, будет обеспечена санобработка вагонов до и после каждого рейса поезда, проводники будут обеспечены средствами индивидуальной защиты.
Как сообщалось, Укрзализныця 26 мая начала постепенное возобновление движения пассажирских поездов и открыла продажу билетов на 5 скоростных поездов Интерсити+, которые отправятся в рейсы с 1 июня. Продажа билетов был открыт на поезда №721/722 Киев-Харьков, №726/725 Киев-Харьков, №763/764 Киев-Одесса, №711/712 Киев-Константиновка, №740/739 Киев-Кривой Рог.
27 мая открыта продажа билетов еще на 9 поездов дальнего следования, которые отправятся в рейсы с 1 июня.
Также 27 мая возобновили работу железнодорожных билетных касс на вокзалах.
С 1 июня Укрзализныця начнет продажу железнодорожных билетов за 90 дней до даты отправления.
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