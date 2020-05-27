Количество киевлян, у которых за минувшие сутки лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом, возросло на 29 человек. Три человека умерли, сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции.

«Количество жителей Киева, у которых подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 29 человек. Четверо из них – медики. За прошедшие сутки в столице от коронавируса умерли три человека. Всего за период пандемии – 64 летальных случая. На сегодня в Киеве уже 2739 подтвержденных случаев заболевания COVID-19», - сообщил Кличко.

Среди заболевших 12 женщин в возрасте от 34 до 67 лет и девочка, которой 9 лет. А также 14 мужчин от 35 до 99 лет и двое мальчиков – им 10 и 13 лет.

В больницы столицы госпитализировали 10 пациентов. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

«Выздоровели за сутки 44 человека. То есть: впервые с начала пандемии у нас за сутки выписаны больше людей, чем заболели. Всего коронавирус преодолели 442 жителя столицы», - отметил Кличко.