Государственные ограничения на выработку атомной энергии упали до исторического минимума – 6630 МВт с 9490 имеющихся, сообщил временно исполняющий обязанности президента НАЭК «Энергоатом» Петр Котин.
«Сегодня ограничения, наложенные на нас государством в производстве электроэнергии, упали до исторического минимума – 6630 МВт из 9490 МВт, имеющихся в наличии», – написал он в Facebook.
«Вряд ли будет способствовать решению финансовых проблем компании и стабильности энергетического рынка страны», - считает чиновник.
Напомним, согласно новому прогнозному энергетическому балансу на 2020 год, который был утвержден Министерством энергетики и окружающей среды 28 апреля, выработка электроэнергии госкомпании НАЭК «Энергоатом» сокращается до половины существующей мощности.
Минэнерго предложило излишки атомной электроэнергии направить на майнинг криптовалют.
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