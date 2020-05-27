Государственные ограничения на выработку атомной энергии упали до исторического минимума – 6630 МВт с 9490 имеющихся, сообщил временно исполняющий обязанности президента НАЭК «Энергоатом» Петр Котин.

«Сегодня ограничения, наложенные на нас государством в производстве электроэнергии, упали до исторического минимума – 6630 МВт из 9490 МВт, имеющихся в наличии», – написал он в Facebook.

«Вряд ли будет способствовать решению финансовых проблем компании и стабильности энергетического рынка страны», - считает чиновник.

Напомним, согласно новому прогнозному энергетическому балансу на 2020 год, который был утвержден Министерством энергетики и окружающей среды 28 апреля, выработка электроэнергии госкомпании НАЭК «Энергоатом» сокращается до половины существующей мощности.

Минэнерго предложило излишки атомной электроэнергии направить на майнинг криптовалют.