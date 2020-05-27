Национальный банк, исходя из показателей первого квартала, ухудшил годовой прогноз падения экономики Украины с 5% до 6-7%.

Об этом в интервью LIGA.net сообщил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб.

«Исходя из данных по падению в первом квартале, показателей промпроизводства и транспорта в апреле, полагаю, падение может быть более серьезным, чем ожидалось.

Соответственно если переносить динамику на годовой показатель, мы уже можем говорить о 6-7% падения, а не о 5%, как было до сих пор. Но в данных обстоятельствах, это не такая уж и большая разница – все движется в рамках примерно того же сценария», - объясняет Сологуб.

Напомним, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства прогнозирует, что валовой внутренний продукт Украины в 2020 году сократится на 4,2%.

Правительство пересмотрело предположения и прогноз экономического и социального развития Украины на 2020 год – теперь ожидается падение ВВП на 3,9% по сравнению с ростом на 3,7%, которое прогнозировалось ранее.

Согласно прогнозу Всемирного банка, по итогам 2020 года экономика Украины упадет на 3,5% по сравнению с предыдущим годом.

Международный валютный фонд прогнозирует падение экономики нашей страны в текущем году на 7,7%.